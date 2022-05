Estudiantes wayuu reciben clases en la plaza de Uribia

Unos 200 estudiantes de la sede educativa Karazua, del internado de Siapana, se encuentran recibiendo clases en la plaza de Uribia, en protesta porque desde hace tres meses no cuentan con el servicio de alimentación, ni el de transporte escolar.

Según la profesora, Carolay Carreño, además no se han contratado a los docentes, a las manipuladoras y al personal administrativo, el cual está trabajando desde el mes de febrero, sin recibir salarios.

Ella explica que en total son 687 los estudiantes afectados que se encuentran en Karazua, donde fueron acogidos, después que las instalaciones de la sede principal del internado en Siapana, fueran tomadas por una familia que está en desacuerdo con la actual rectora.

“Ya nos reunimos con el alcalde de Uribia y su secretario de Educación, pero no nos dan respuesta, dicen que no tienen la solución al problema, porque la contratación se hizo con la sede principal y no se puede trasladar a Karazua. Es decir que hay unos impedimentos legales para la contratación, pero mientras tanto los estudiantes son los que sufren”, indicó la docente.