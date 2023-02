Consulta previa para comunidad indígena Julapa por lío con Enel Green Power

Inicialmente las autoridades tradicionales en un acto de buena voluntad deciden abrir el territorio a petición de los delegados del Ministerio de Minas y Energía, esto con el fin de iniciar los diálogos y proceder a la revisión y seguimiento de los acuerdos establecidos en la consulta previa.

Cómo entes garantes está el Ministerio de Minas y Energia, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del MinInterior, Secretaría de Asuntos Indígenas de Maicao, y en representación de la comunidad la ONG de Derechos Humanos Nación Wayuu y por supuesto la empresa Enel Green Power como parte interesada en el proyecto, refirió José Silva.

Como hallazgos, a simple vista hay múltiples irregularidades, por ejemplo los miembros de la comunidad Julapa, no tienen ni el más mínimo conocimiento de que es una consulta previa y menos del proceso que se adelantó en su territorio, se habla de la creación, elaboración y socialización de un manual de relacionamiento que fue construido de la mano de las comunidades pero de dicho manual los miembros de la comunidad Julapa no lo conocen ni saben de qué se trata, sin mencionar que las compensaciones son irrisorias y no se ajustan a las graves afectaciones que está sufriendo el territorio.