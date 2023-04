Cerrejón registró 115 especies de bosque seco tropical en 10 hectáreas

El laboratorio permite comprender la función, dimensión, estructura, evolución y características generales de las especies monitoreadas para fortalecer las acciones de conservación y restauración que realiza la empresa.

No está en zona de recuperación de minería, sino que hace parte de un bosque joven que la empresa encontró hace cerca de 40 años y decidieron no tocarlo, sino permitirle que creciera con todas las ventajas de ser área en la que la presencia del hombre no es permanente.