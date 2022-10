Familia de José Gutiérrez pide justicia tras su muerte en accidente de la 93

Por su parte, Miriam Gutiérrez, familiar del fallecido le dijo a EL HERALDO que los plantones se están llevando a cabo porque aún no se ha hecho justicia.

“Todavía es la hora y la justicia no ha hecho nada. No han abierto investigaciones. Nosotros los familiares tenemos información de los responsables pero la Policía no ha realizado la captura”, señaló.

Asimismo, indicó que se tiene previsto otro plantón para este viernes 21 de octubre.

“No lo hacemos mañana (jueves 20 de octubre) porque también nos cansamos. Nos duele que el barranquillero se haga de oídos sordos, que no se ponga la mano en el corazón. Claro, como no es familiar de ninguno, y como no tiene que ver con ellos no les duele, pero hoy soy yo y mañana puede ser cualquiera”, concluyó.