Moradores de la carrera 8, bajo tensión por crímenes

María*, de 58 años, es la cocinera de un restaurante cuya especialidad son los sancochos. El negocio está ubicado en la carrera 8 con calle 44, del barrio La Alboraya, sur de Barranquilla. Aseguró que lleva ocho meses cumpliendo labores allí y que, solo desde esta semana, comenzó a sentir temor de ir a trabajar, esto a raíz de una serie de hechos criminales que se han registrado en la zona.

Leer más: Policía acompaña a comerciantes en carrera 8 luego de caso con granada

“Yo estaba recogiendo las mesas en la tarde del jueves (6 de enero) cuando mataron al muchacho en el local de motos. Salí corriendo y me escondí. Mi jefe fue a ver qué había pasado, pero cuando me quise asomar de nuevo me percaté de que todas las personas estaban tiradas en el piso”, dijo María.

Tanto ella como los dueños del local no pensaron que después de ese día la cosa podría empeorar. Sin embargo, en la mañana del sábado anterior, media cuadra después, lanzaron una granada de aturdimiento en una discoteca. Al mismo tiempo, se conoció un audio en el que un desconocido hablaba en tono intimidatorio, sentenciando con atentar contra los negocios de la localidad que se “atrevieran a abrir” durante este puente de Reyes.

Le puede interesar: Lanzan granada de aturdimiento en establecimiento comercial de la carrera 8

Aunque la veracidad del ‘comunicado’ no ha sido constatada por las autoridades, este se sumó a los casos presentados, causando zozobra.

“No quería estar aquí en el local el sábado, tenía miedo. Cuando comencé a sacar las mesas vino un vecino y me dijo que cerrara, que la cosa estaba pesada. Sin embargo, decidimos seguir trabajando, pero sí debo decir que las ventas se fueron a pique, porque esto está solísimo, no parece que fuera la 8”, finalizó.

En la misma línea, Sergio*, de 62 años, dialogó con este medio sobre la situación, que como a María, le genera incertidumbre.

Sostuvo que lleva cinco años trabajando como celador de una discoteca popular y que a pesar de que el ambiente se torna tenso entre las noches y las madrugadas cuando esta está abierta al público, lo que viven ahora no se compara.

“Es diferente porque sí, hay peleas y demás, pero estos casos son otra cosa, esto sí preocupa. Mi hijo y yo estamos acá hace un tiempo, dormimos en la parte trasera del lugar, incluso él vive con su familia, por eso nos da un poco de temor”, señaló, refiriéndose a la coyuntura que viven en la zona.

Lea más: Algunos negocios de la carrera 8 permanecen cerrados por caso de granada