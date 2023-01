Algunos negocios de la carrera 8 permanecen cerrados por caso de granada

El susto fue grande. Se trató de una granada de aturdimiento que, por fortuna, no estalló. “Estaba haciendo el aseo y en ese momento un pasajero de un bus me dijo que estuviera pendiente que unos hombres tiraron algo, cuando quise ver era una granada (...) yo no conozco de esas cosas, entonces no sabía si era de aturdimiento o si podía estallar, y lo que hice fue correr”.

Los desconocidos que arrojaron el artefacto huyeron en una motocicleta, según el relato del celador del sitio. “La Policía vino a los cinco minutos y atendió el caso. Hay muchos negocios cerrados por lo que pasó hace unos días con la muerte de un muchacho y ahora más por esto que sucedió aquí”.