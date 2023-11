Estado reconoce a servidores judiciales víctimas de la violencia

Marilyn de la Rosa, hija de José Luis de la Rosa Mejía, investigador judicial asesinado en el departamento de Sucre, fue una de las participantes del evento realizado en la capital del país.

En comunicación con este medio manifestó que hubo mucha tardanza en ese reconocimiento para los servidores del poder judicial víctimas del conflicto y, más allá para sus allegados.

“Para mí se tardó mucho porque desde que mi papá desapareció hasta el día de hoy son 22 años donde el gobierno nunca se pronunció sino hasta el día de hoy”, señaló de la Rosa.

Sin embargo, el espacio abierto le dio una esperanza de ser escuchada para tratar de hacer justicia en torno al crimen.

“A mí me da una esperanza porque por primera vez seré escuchada, no solamente yo si no todas las demás víctimas, para ver si así por fin podemos ver una justicia y una verdad que hasta el día de hoy no hemos visto, y poder dejar a nuestros familiares en alto y que no sean olvidados”, anotó.

Cabe señalar que la tarea de su padre era investigar en San Onofre y sus alrededores a Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, jefe paramilitar del bloque Héroes de Los Montes de María.

Junto con de la Rosa fueron asesinados el mismo día Fabio Luis Coley Coronado, otro investigador del CTI, y Sadith Mendoza Pérez y a Aida Cecilia Padilla Mercado, dos acompañantes.