“Me quitaron moto, celular y me pegaron dos tiros”: exboxeadora Darys Pardo

Llegando a las 10:30 p. m., la expugilista se trasladaba a buscar a su pareja sentimental cuando, en cercanías al CAI de la calle 4, entre los barrios de Carrizal y Ciudadela 20 de Julio, fue abordada por dos sujetos armados mientras redujo la velocidad para maniobrar un resalto en la vía.

“Yo venía andando en la moto y me disponía a buscar en su trabajo a mi compañera, mi esposa. En ese momento, intenté pasar despacito un resalto y me cogieron dos muchachos. Uno me apretó por el cuello y el otro me apuntó en la frente, que les diera la moto. Me sacaron la moto, el celular y me pegaron dos tiros”, relató Darys a EL HERALDO.

La barranquillera asombrada por la repentina escena intentó hacer algo, pero los presuntos delincuentes le respondieron rápidamente con un disparo en su estómago y otro en su pierna derecha. “¿Te vas a hacer matar?”, le recriminaron justo antes de disparar.