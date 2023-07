Asesinan a patrullero de la Policía Metropolitana diagonal a Metrocentro

El cuerpo sin vida del uniformado quedó tendido en el piso. Vecinos trataron de auxiliarlo, pero al notar que este no tenía signos vitales decidieron apartarse. “El policía tenía puesto un buzo de color marrón por encima del uniforme, no sabemos si era para protegerse del sol o para no llamar la atención”, dijo un testigo.

La Policía Metropolitana mantiene desplegado un operativo por toda la localidad Metropolitana y los barrios contiguos de Soledad, en la búsqueda de los criminales.