Manuel Antonio, el goleador al que 6 tiros le acabaron sus sueños

Frente al hecho, el progenitor del adolescente expresó que su hijo se cambió hacia las 9:30 de la noche para asistir al quinceañero que se celebraba en cercanía de la calle 13A con carrera 1 Sur, adonde sucedió el ataque.

“Manuel me dijo: papá, yo voy un rato y me vengo como a la 1:00, porque mañana juego fútbol. A lo que yo le contesté: no te vengas solo, busca con quién venirte de allá. Tengo entendido que de camino a la fiesta se encontró con un compañero en la casa del ataque y se puso a esperarlo. Ahí le dieron los tiros”, comunicó Domínguez De la Rosa.