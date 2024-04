“Nunca estuvo motivado por venganza, sino por cumplir su deber como padre”

El viernes, en medio de esa rueda de prensa en la que también asistieron amigos de la familia, Martín Mestre Yunez dijo algo reflexivo en relación al caso de su hija.

“Ambas familias han sido víctimas de un hecho cruel que jamás debió suceder, pero que siempre tuvo un claro responsable. Lo que he hecho no quiero que sea interpretado como una venganza, es algo mucho más profundo: era mi deber como padre lo que me llevó a perseguir al responsable del crimen y buscar hacer justicia”, aclaró Mestre.

Aseguró que en todos estos años ninguno de los miembros de la familia Saade ha tratado tener alguna cercanía con él o con alguno de su familia, ni siquiera a través de terceros.

Lea aquí: El recorrido de Jaime Saade tras su llegada a Barranquilla

“Nunca lo hicieron. Desde el primer momento, cuando Nancy Mariana estaba en cuidados intensivos en la Clínica, esperé un pronunciamiento sincero de él y su familia, en el que enfrentara con entereza su responsabilidad ante nosotros”, añadió.

Por el contrario, de acuerdo con Mestre, el autor del crimen y su familia, “se dispusieron a revictimizar a mi hija, argumentando un suicidio, una estratagema que fue derrotada contundentemente en el juicio. Siempre luché por dejar limpio el nombre de mi hija y lo seguiré haciendo, es mi deber como padre”.