Fallece herido en ataque a bala en el que asesinaron a su padre en El Bosque

Sin embargo, perdió la batalla, pues dos días después murió. De acuerdo con los familiares, las autoridades no les han dicho “absolutamente nada. Somos una familia que no se mete con nadie, no entendemos qué pudo haber pasado”.

Es de anotar que, fuentes judiciales indicaron que, al parecer, el atentado iba dirigido contra Albeiro, supuestamente, por asuntos relacionados con deudas. A su vez, se conoció que la Policía ha logrado establecer que el sicario que disparó sería un menor de edad.