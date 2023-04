“En la Modelo reina la ley del silencio y el miedo”: exdirectora

“Los jefes me pedían evidencias, pero no podía probarlo. Ellos aspiraban a que yo cambiara todo en menos de dos meses, pero la gente no se atreve a decir las cosas, el cobro de primas, la permisividad, la falta de honestidad, ahí hay de todo, mi labor ha sido intachable, aunque me hubiera convertido en una piedra en el zapato para algunos, mi trabajo ha sido transparente”, declaró la mujer.

De igual manera destacó que la situación del penal se debe a que las investigaciones que han adelantado en contra de personas que han laborado en el Inpec nunca llegan a feliz término, “pero no pasa lo mismo con los procesos en contra de directores”.

Finalmente, Magda Hernández sostuvo que quienes incurren en faltas e indisciplinas son los funcionarios: “Falta disciplina en el Inpec, no me arrepiento de nada, salí con la cabeza en alto, me atreví a decir las cosas como eran”, puntualizó.

Este medio también consultó a la dirección Regional del Inpec, y desde esta dependencia informaron que: “Sí, el Inpec está realizando cambios en los cargos de libre nombramiento”. Refiriéndose a la declaratoria de insubsistente de la exdirectora de la cárcel Modelo de Barranquilla.