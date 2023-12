La estrategia del Ejército contra la arremetida ilegal en el sur de Bolívar

Con el mapa del territorio nacional en su cabeza, el alto oficial explicó qué es lo que se baraja para atacar a todas estas estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, reclutamiento de menores y ahora el tráfico de personas por la zona del Darién.

Habló de trazar una especie de ‘C’ en el mapa de Colombia que empiece en la zona del Catatumbo “y nos vamos bajando así por Antioquia y terminamos en Chocó y vamos hasta Nariño, pero que muy probablemente llegaremos hasta Putumayo. Esos son corredores de movilidad, son corredores de narcotráfico, son corredores que ahora se han combinado entre minería ilegal y narcotráfico, en algunas partes de esas la minería tiene más preponderancia que el narcotráfico, en otros viceversa, en algunas partes está más metido el tema de reclutamiento infantil o reclutamiento forzado”.

Otros temas: “Cumplamos con la agenda y luego miramos nuevos temas”: jefe del Eln

En ese plan definió que el mayor foco estará puesto en el Bajo Cauca antioqueño, zona en la que permanece el “corazón” del Clan del Golfo.

“En todo ese sector tenemos muchachos que su expectativa de vida son 24 horas y no les afana. Es decir, mientras tengan una moto, mientras tengan un arma corta, mientras tengan una chica, 24 horas ¿en qué sentido? en el sentido de, si estas últimas 24 horas me doy la vida de rey, no tengo ningún problema de morir en 24 horas. Cuando un muchacho entre los 15 y 21 años tiene una mentalidad de que hoy puede ser su último día, allí tenemos problemas de sociedad serio que tenemos que atacar y en eso es tarea del Estado”, describió Ospina.