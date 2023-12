Incautan más de 30 toneladas de insecticidas falsificados en Barranquilla

En el lugar se encontraron tapas, envases plásticos, sellos, marquillas y otros elementos utilizados para darles apariencia de legalidad a los productos, detalló el ente acusador en un comunicado.

Peritos especializados establecieron que los "insecticidas fraudulentos correspondían a productos vencidos y en presentaciones no autorizadas por los propietarios de las marcas, por lo que ya no serían eficientes para el control de plagas y no existe claridad sobre sus efectos y consecuencias para las personas que los utilizan", añadió la información.

Los productos eran elaborados manualmente, embalados y rotulados como si pertenecieran a reconocidas marcas, y vendidos para uso doméstico.