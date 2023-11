Caótica caravana de motos: 350 comparendos y 62 vehículos inmovilizados

Luego del rechazo del mandatario Jaime Pumarejo, quien a través de la red social X (Twitter) manifestó su descontento por lo ocurrido y pidió “No más contemplación ante criminales. Aunque cada vez les cuesta más ejercer autoridad, les exigimos que hagan su trabajo sin miedo…”, ayer el alcalde electo Alejandro Char se pronunció y, al igual que Pumarejo, opinó: “Inaudito que un grupo de motorizados, la noche del sábado, hayan alterado el orden público en la ciudad y las autoridades no se hayan dado por enteradas. Estas son situaciones que no pueden pasar”, aseveró.

Y les hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad y tranquilidad. “Como ciudadano, le hago un llamado a las autoridades para estar muy pendientes y vigilantes de la tranquilidad de todos los barranquilleros. Esto no puede volver a pasar”, concluyó.

La caravana de motos, en la que participaron no menos de 500 motociclistas, arrancó en el sur de la ciudad, específicamente en el barrio Siete de Abril, y rodó hasta el norte de Barranquilla infringiendo cualquier cantidad de normas de tránsito, generando además pánico entre los ciudadanos y poniendo en riesgo las vidas de otros usuarios de las vías.