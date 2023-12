30 vidas de menores se han apagado a bala, armas blancas y a golpes

Sobre los hechos en los que han resultado muertos menores de manera violenta, y cuyos ataques no iban dirigido hacia ellos, el coronel destacó que “en algunos de los casos las personas que se han visto afectadas tienen situaciones especiales con temas relacionados con microtráfico o con problemas familiares o personales. Uno quisiera que estos padres o estos mayores de edad no se metieran en líos y no pusieran a sus hijos, inclusive, como escudos o como barreras para que quizás no les hagan nada”.

Según Olarte, también debe haber más control con los menores, pues han existido casos en los que estos están por fueras de sus casa en altas horas de la noche, como en establecimientos de venta de licor, donde se podrían desencadenar riñas o incursiones sicariales.

“Nos toca ser muy conscientes de que hay un deterioro social muy fuerte y, quizás, la cultura de las personas de involucrarse en este tipo de situaciones de violencia y vivir más violencia, es lo que nos está afectando a los niños y a los adolescentes”, anotó.