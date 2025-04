Un notable cambio le se vio en los últimos días a la abogada pivijayera Ana Dolores Meza Caballero, de 66 años de edad y la notaria segunda de Circulo Notarial de Barranquilla, luego de su captura en plena entrada de la sede de esta corporación, en el Centro Histórico de esta capital, lugar donde confluyen funcionarios de órganos administrativos, empleados del tradicional comercio, de sedes de compañías y entidades financieras, pero también acuden diariamente numerosos funcionarios de la Rama Judicial.

El pasado martes 22 de abril, agentes de la Policía llegaron hasta la dependencia y allí ubicaron a la notaria, quien, aparentemente, con su acostumbrada imagen recia, trataba de ingresar a su despacho, en el viejo inmueble frente al antiguo edificio de la Alcaldía, lugar donde hoy sesiona en el Concejo Distrital.

Meza Caballero fue sacada por los uniformados y, de inmediato, fue trasladada a una sede policial para su reseña.

La noticia de su captura rápidamente se regó en los círculos notariales y sociales de esta ciudad, pues Meza Caballero, además de su vasta experiencia y con poder para legitimar, también era una invitada permanente a eventos sociales, actos benéficos y cocteles en sedes académicas, en los que siempre sobresalía por su sofisticación.

Sin embargo, en medio de las audiencias preliminares de legalización de captura e imputación de cargos, diligencias a las que tuvo acceso EL HERALDO, se notó a una funcionaria lejos de su acostumbrada opulencia y, ahora, dubitativa ante el escenario.

La mujer se presentó ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla y vía virtual entregó sus datos personales ante los presentes, para luego escuchar detenidamente lo que demostraba en su contra la fiscal octava ante la Dirección Especializada contra la Corrupción, encargada de la investigación por supuestos actos ilegales para favorecer a terceros en el ocupamiento ilegal de tierras.

Inicialmente se había dicho que Meza Caballero era señalada de los delitos de concierto para delinquir; Invasión de tierras; Prevaricato por acción y omisión; Peculado a favor de terceros, y Falsedad en documento público y privado, pero en la diligencia se aclaró que solo se le investigaba por peculado por apropiación, prevaricato por acción, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública e urbanización ilegal.

En esa línea, la fiscal del caso, detenidamente, comunicó ante el togado de Control de Garantías que a la notaria Meza Caballero se le seguía el rastro desde el año 2019, fecha para la cual se elevó una denuncia en contra de unos funcionarios del municipio de Soledad que, al parecer, a través de maniobras ilegales, habían cambiado la destinación de un extenso terreno o lote baldío que era propiedad de la Alcaldía de Soledad y terminó en manos de un tercero para el reloteo y su posterior venta comercial.

Aquello señalado por la representante de la agencia fiscal se conectaba entonces con la investigación que, días atrás, en plena Semana Mayor, había denunciado el propio presidente de la República, Gustavo Petro, y por la cual ya habían sido capturadas 17 personas bajo la operación llamada ‘Gaia’, desarrollada por la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Cabe reseñar que la semana anterior, las autoridades descubrieron ante los medios un supuesto entramado criminal compuesto por particulares, funcionarios públicos y hasta notarios, que operaban principalmente en el municipio de Soledad y otras zonas del departamento del Atlántico, y presuntamente se dedicaban al robo sistemático de tierras mediante falsificación de documentos, suplantación de propietarios y maniobras jurídicas ilegales.

En su momento, las autoridades revelaron además que la estructura criminal llevaba al menos dos años operando con total impunidad. A través de escrituras fraudulentas, registros adulterados y testigos falsos, los implicados lograban presuntamente apropiarse de terrenos públicos y privados, para luego venderlos a terceros de buena fe o simplemente reclamarlos como propios. Uno de los casos más indignantes, de acuerdo con lo señalado por la autoridad, fue el intento de despojo de un predio destinado a la construcción de un megacolegio en Soledad, un proyecto clave para la educación de la zona que estuvo a punto de quedarse sin terreno por cuenta del fraude.

El acto notarial

Para la Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la intervención de la notaria segunda en el expuesto entramado criminal se dio cuando habría protocolizado un trámite o le habría certificado la autenticidad de unos documentos espurios que ya venían caminando desde Soledad y con los cuales se daba la posibilidad de vender una “zona verde”, que estaba destinada por la Alcaldía municipal para hacer un parque para los habitantes.

“El 29 de abril de 2022, la notaria segunda Ana Dolores Meza Caballero, quien fungía como notaria segunda del Círculo Notarial de Barranquilla, conforme a su función de extender la fe pública, profirió acto contrario a la ley y al protocolo, supuestamente proferida por la Curaduría Urbana Segunda de Soledad, correspondiente a la subdivisión y reloteo de la matrícula inmobiliaria 0414321, con referencia catastral 0105, ubicado en la diagonal 56B, número 17-55 del barrio Las Colinas de Soledad Atlántico, donde intervenía como solicitante dicho acto protocolario el señor LFRP…”, reveló la agencia fiscal.

Es decir, para el ente investigador, la notaria Segunda, pese a tener a la mano las herramientas tecnológicas para verificar que el documento que había llegado a sus manos estaba cargado de inconsistencias y falsedades lo terminó protocolizando. “Era una resolución espuria que nunca fue emitida por la Curaduría Urbana Segunda, una resolución nunca salió de la Curaduría”.

En la intervención de la fiscal se revelaron los nombres del inspector de Policía Marlon Mora Montesino; Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, como las personas que supuestamente ya habían conseguido mover previamente el predio con la matrícula inmobiliaria 0414321 para “cambiar la titularidad y la destinación del inmueble”.

Esos nombres también están citados en la investigación denominada ‘Gaia’.

Otros enredos de la Notaría

La captura de la notaria Segunda del Círculo de Barranquilla no solo provocó un sismo en el círculo de notarios y el círculo social de la ciudad. También salieron a flote algunas investigaciones que adelantaron las autoridades el año anterior y que tuvieron a la sede de la propia dependencia, en el ojo del huracán.

En abril de 2024 surgió una investigación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Decoc, de la Fiscalía, en contra del exnotario Augusto Osorio Berdugo, quien, en algún momento, reemplazó a Meza Caballero en unas vacaciones o licencia y desde su despacho, de acuerdo con lo citado por las autoridades en audiencias preliminares, consiguió favorecer a presuntos integrantes de estructuras criminales en la falsificación de documentos públicos. Aquello se habría dado con el fin de despojar de unas tierras a sus verdaderos propietarios.

En su momento, el ente investigador alcanzó a esbozar que aquel notario, hoy jubilado, y otros dos cómplices habrían favorecido desde ese despacho de la Notaría Segunda a miembros del Clan del Golfo y de la organización criminal ‘Los Costeños’, entre los años 2018 y 2023, para despojar a verdaderos propietarios de ‘inmuebles estratégicos’ a través de presuntas maniobras fraudulentas.

Incluso, la Fiscalía develó que existía un material probatorio en contra de los investigados en los que se podrían percibir sus presuntos nexos con Omar Alexander Ladino Vargas, alias el Señor del Portafolio, presunto cabecilla de la estructura delincuencial ‘Los Costeños’ y señalado por la Fiscalía como uno de los “mayores despojadores de tierras en Atlántico, Córdoba y Antioquia”. El paradero de este hombre hoy es desconocido. Pero también surgieron nexos con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, preso actualmente.

Además, contra uno de los detenidos en aquel momento se ventiló que en 2020 había sido investigado por su presunta participación en un entramado para tratar de fingir la muerte de un capo del Clan del Golfo, llamado Jorge Eliécer Torres y conocido con el alias de ‘Plástico’. Su alias, al parecer, surgió por el afán del sujeto de tratar de cambiar su fisionomía con el fin de no ser identificado.

En esa línea, la Fiscalía relacionó al capturado con alias Plástico porque desde Barranquilla consiguió a través de la Notaría Segunda, como declarante, un acta de defunción fechada de septiembre 20 del 2020 en la que se reseñaba la muerte violenta de Jorge Eliécer Torres en el municipio de la Apartada, en Córdoba. Supuestamente, había perdido la vida en un accidente de tránsito. En el documento estaba el nombre, la fotografía y el número de cédula del capo.

Torres fue detenido en 2020 en una lujosa mansión de la isla Barú, en Cartagena, y le notificaron que sobre él pesaba una orden de extradición por tráfico de drogas por parte de una corte en Texas, en los Estados Unidos. También se supo que este sujeto era financista del Clan del Golfo y manejaba el 30 % de las rentas de las drogas que la estructura saca por el norte del país.

Casualmente, esta misma semana, en específico el miércoles 23 de abril, en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, se trató de presentar el escrito de acusación en contra del ex notario segundo y de los otros dos implicados en la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. En las dos horas que tuvo la vista pública no se citó el nombre de Ana Dolores Meza y, hasta ahora, no estaría vinculada a ese círculo criminal que, según la tesis de la Fiscalía, se dirigió desde su despacho.