La noticia del fallecimiento de Shirley Paula Romero Campo, en la noche de este domingo 10 de noviembre, cuando trabajaba como mesera en un negocio de comidas rápidas que funciona en el barrio Los Cedros, en Soledad, extendió el luto hasta el municipio de San Juan Nepomuceno, zona norte de Bolívar.

De acuerdo con la información que conoció EL HERALDO, el atentado armado no tenía nada que ver con la mujer, ni con su compañera de trabajo de 21 años, Ana luz Nava Davadillo, quien también resultó herida, sino que la ráfaga de disparos iba netamente hacia el local, el cual estaría siendo blanco de intimidaciones extorsivas.

En las afueras de Medicina Legal, y a la espera de solucionar todos los trámites para la entrega del cuerpo, su hermano José Romero se mostró afectado por la noticia y afirmó que es “lamentable que en un municipio como Soledad no haya control en temas de seguridad”.

“Mi hermana, como toda mujer trabajadora, se vino para buscar nuevos empleos que le ayudaran con sus hijas (tiene dos). Era muy alegre, bastante querida por todos. No es justo lo que pasó, son personas malintencionadas. En Soledad el tema de la seguridad no está controlado. En cualquier lugar o negocio llegan y pueden acabar con la vida de inocentes”, afirmó inicialmente a los medios.

“Hacen lo que hacen sin importar que los trabajadores tengan hijos o familia. Es muy difícil esto”, agregó diciendo que Shirley solo tenía un mes de estar trabajando en el lugar. Hace solo año y medio que se había venido para la Costa.

Romero manifestó que su hermana “era un amor con todas las personas”. “Hay mucha gente en Barranquilla y en nuestro pueblo (San Juan Nepomuceno) que la quieren. Ahora, dos niñas pequeñas quedan sin madre por culpa de la inseguridad. Esperemos que se haga justicia, que las autoridades investiguen y busquen, pues al parecer todos saben quién es y nadie hace nada”.

De la misma manera, contó que nunca su familiar le había dicho nada relacionado con peligro en su trabajo, pues “nadie sabe si llegarán a tu trabajo a realizar disparos”. “Acá no se puede tener un local porque lo llegan a extorsionar”, añadió.

José estaba en Medellín, ciudad en la que reside, cuando de un momento a otro sonó su celular. En ese momento se enteró de la terrible noticia. “Mi hermana se levantaba como cualquiera a trabajar y de repente ya no está. Me llamaba siempre por videollamada para que hablara con mi sobrina, estábamos en contacto en todo momento. Le decía que siempre iba a estar para cuando me necesitara”.

Hay versiones que surgieron en las últimas horas en la que se indica que dos horas antes del atentado, motorizados ya habrían dejado en el lugar un supuesto panfleto amenazante. Sin embargo, las autoridades policiales intentan determinar si desde tiempo atrás el dueño del negocio ya venía realizando pagos de manera semanal.

Desde la Alcaldía de Soledad también se confirmó que el caso estaría vinculado a la extorsión y ofrecieron una “recompensa de hasta 10 millones de pesos para aquellos que puedan dar información que permita dar con la captura de los autores intelectuales y materiales y determinar el móvil del asesinato de Shirley Paola Romero Campos y que mantiene en riesgo la vida de Ana Luz Nava”.

Por su parte, el coronel (r) Carlos Valencia, secretario de gobierno municipal, informó que durante el fin de semana unidades adscritas al Ejército Nacional, en su componente Gaula Caribe realizó actividades de vigilancia, capacitación en reacción y denuncia de la comunidad en busca de cerrar espacios a los delincuentes que se están movilizando en el área metropolitana.