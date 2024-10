El presidente estadounidense, Barack Obama, eligió la canción 'How Much a Dollar Cost', del rapero Kendrick Lamar, como su canción favorita del año, y a la película 'The Martian', protagonizada por Matt Damon, como su preferida.

En una entrevista con la revista 'People', que se publicará mañana viernes y de la que se han divulgado extractos hoy, Obama destaca el tema del popular rapero californiano que forma parte de su aclamado disco 'To Pimp a Butterfly'.

En literatura cita 'They are Fates and Furies', una novela sobre las vicisitudes de un matrimonio escrita por Lauren Groff.