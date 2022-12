Lo que se viene para 2023 en temas de belleza, según Carlos Zambrano

Y dentro de cada estilo vemos las micro tendencias. Por ejemplo, encontramos estilos de los años 90 en las generaciones más jóvenes que están muy focalizadas en lo que es el mundo digital, el metaverso, el mundo manga. También vamos a ver esas pequeñas pinceladas en los looks más musicales o también lo veremos en los looks más beauty. Y proponemos estilos de los años 20 y los 70, que adaptamos a cada cliente utilizando la técnica del visagismo y total look.

De ahí el tema que en nuestro sector del beauty la especialización tiene incluso su por qué. Porque cada vez el consumidor final va a buscar un especialista, por ejemplo: en cortes Bob, Blunt Bob, shaggy, mullet, long bob, en balayage, en rizos, todo esto acorde a la influencia del corte y color.

Teniendo en cuenta que no hay una única realidad sino que cada vez más las realidades se multiplican. Como artista y creador de tendencias puedo decir que eso sí que es una gran tendencia, el personalizar, el crear, el ser únicos.

¿Quiere pertenecer y que lo identifiquen en un grupo, y a la vez dentro de ese grupo quiere ser único?

Desde el interior del equipo artístico de Carlos Zambrano esto se puede lograr basados en tu rostro, tu carácter, tu armonía, y de cómo adaptamos estas tendencias a tu estilo y que expreses realmente lo que quieres comunicar y tu verdadera identidad.