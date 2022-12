Carlos Zambrano, el artista de la peluquería creativa en Colombia

Visagismo y total look

El estilista creativo es experto en usar de manera acertada las técnicas de peluquería, combinadas con la técnica del visagismo y total look (creación del francés Claude Juillard), con la que logra ofrecer a sus clientes una experiencia diferente, con una asesoría personalizada, llevándolos así a crear un estilo que los identifique y los haga destacar.

“El visagismo y total look es uno de los conceptos que manejo a la perfecciòn y que es totalmente diferente al asesorar a un cliente y no cortar por cortar. Visagismo es una técnica antigua, pero total look es el concepto moderno adaptado a la peluquería, la cual me permite individualizar y crear un propio estilo a cada cliente para crearle una identidad”, expone.