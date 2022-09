Tom Cruise y Sofía Vergara: ¿se separaron por diferencias religiosas?

Tom Cruise no se queda atrás. Uno de los actores más codiciados del cine, parece no afectarle la edad a sus 60. Con grandes éxitos en su carrera, el estadounidense ganador de tres premios Globo de Oro, aún se posiciona en la industria no solo como un gran y talentoso profesional, sino como el hombre que muchas desearían tener.

De acuerdo con Andrew Morton, el periodista inglés autor de la biografía no autorizada de Tom Cruise, la pareja de actores de Hollywood alcanzó a tener una relación amorosa prometedora en el 2005.