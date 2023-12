Las especulaciones fueron desmentidas recientemente por Ricky, uno de sus hijos, en una rueda de prensa en Ciudad de México.

“Me parece tan ridículo la forma en que dice la gente… mi papá ha sido un tipo, que si yo he sembrado y yo no tengo problemas económicos, una persona que tiene 40 años dedicándose a esto no los tiene”, dijo el también cantante.

Frente a la “huida” a la isla caribeña, Ricky mencionó que frecuentemente su familia viaja hasta República Dominicana a la península de Samaná para descansar y tener una vida más tranquila.