Justin Timberlake vende los derechos de su catálogo musical

El catalogó incluye éxitos como: Cry Me a River, Rock Your Body, Sexy Back, My Love, Suit & Tie, Mirrors, Can’t Stop The Feeling, entre otros

A través de un comunicado Merck Mercuriadis, CEO de Hipgnosis, elogió a Timberlake como "uno de los artistas más influyentes de los últimos 20 años y también uno de los mejores compositores de la historia".