Filtran videos de Génesis Aleska, exnovia de Nicky Jam, practicando brujería

Desde entonces no se les había relacionado hasta este fin de semana, pero no precisamente porque hayan retomado el noviazgo.

En las redes sociales se filtraron varios videos en los que se le ve a Génesis Aleska hablando por videollamada con una mujer que practica brujería con el fin de que esta le ayude a "recuperar" a Nick Rivera Caminero, nombre de pila del reguetonero Nicky Jam.

"Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca solamente para ella. Que no tenga paz ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellano", se le ve decir a la mujer.