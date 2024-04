Los "extraños movimientos" de Justin Bieber y Jaden Smith en el Coachella

Más de una década ha pasado desde que se estrenó Karate Kid 4 que contó con la actuación de Jaden Smith siendo este uno de los protagónicos más importantes de su carrera que ya había comenzado para 2010.

El actor y rapero no solo fue el protagonista de esta exitosa producción sino que, además, junto a Justin Bieber lanzó ‘Never Say Never’, la banda sonora del largometraje.

Fue desde ahí que se cultivó una amistad que ha perdurado en el tiempo y prueba de ello fue el reencuentro que tuvieron ambos en el festival Coachella que se celebra por estos días en Indio, California.

Fue un improvisado encuentro en el que intercambiaron abrazos, besos e incluso hubo tiempo hasta para perrear, así quedó registrado en un video que se hizo rápidamente viral por redes sociales.

En las imágenes se puede apreciar al hijo de Will Smith sorprendiendo por la espalda al cantante canadiense sosteniéndolo y bailándole una vez Bieber se da cuenta quién es continúan su baile.

Tras esto hubo más intercambios de abrazos y besos para luego continuar en una charla con otras personas que se encontraban en el sitio.

Las reacciones de los internautas y de los fanáticos de ambos artistas no s hicieron esperar en redes sociales: "¡Justin Bieber y Jaden Smith traen la vibra detrás del escenario de Coachella! Es fantástico ver a amigos apoyándose unos a otros y disfrutando juntos del festival. ¡Sigan adelante, muchachos!", "La forma en que es su amistad y cómo Justin considera a Jaden".

The only weird thing about this video, is @Jaden Smith pretending like he’s a top 🥴 #coachella pic.twitter.com/TDD2ExFSSd