Jessica Cediel no pudo seguir en ‘La descarga’ por problemas de salud

“Estamos en el carro, le estoy contando a Mario, que es un chico que me acompaña todos los días. Mi mamá me mandó un acetaminofén, para que me lo tome. No hay nada como el amor de las mamás”, manifestó la presentadora.

Sin embargo, hasta el momento, la presentadora no se ha podido reponer del todo y se encuentra en casa recuperándose.

Le recomendaron guardar silencio y Cediel aseguró que mantendrá reposo para retomar con fuerza.