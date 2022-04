‘As It Was’: la nueva apuesta musical de Harry Styles llena de nostalgia

Durante las últimas horas el lanzamiento musical de Harry Styles, ‘As it was’, ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, mostrando el lado más nostálgico del artista al ritmo del indie-pop, en el que describe momentos de soledad provocados por una ruptura amorosa.

Tras mucho tiempo de espera, el británico sorprendió a sus fanáticos este 31 de marzo con el sencillo ‘As it was’, el cual se convierte en el abre bocas de lo que será su nuevo álbum, ‘Harry’s House’.