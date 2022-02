“Zendaya ganó un Emmy en 10 minutos”: fans sobre escenas en Euphoria

En este quinto capítulo, llamado ‘Stand still like the hummingbird’, Rue recaé en su camino de desintoxicación.

Familiares y amigos intervienen y esto desata un conflicto que se ve reflejado en escenas de llanto, ira, desesperación y ansiedad. Emociones que Zendaya transmite “majestuosamente.”

Tras el estreno del capítulo, fanáticos de la serie aseguraron en redes que sus escenas la hacen merecedoras de otro Emmy y todos los premios que se le pueden otorgar a un actor.