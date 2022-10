Don Omar reveló por qué tiene rivalidad contra Daddy Yankee y Raphy Pina

Ante esto, Don Omar tomó un ejemplar y lo llevó hasta la reunión con Raphy Pina y Daddy Yankee para pedir explicaciones.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, expresó Omar Ladrón en la entrevista.

Sin embargo, en medio de una gira en Las Vegas, Estados Unidos, Don Omar tuvo un episodio que hizo romper definitivamente las relaciones con ambos.

Cuando al intérprete de ‘Hasta Abajo’ le tocaba subir a tarima, le desconectaron el cableado de la consola, ocasionando problemas durante la presentación de él. El cantante afirmó que ese fue el detonante y a partir de ahí decidió hacerse a un lado.