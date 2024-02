Diego Guauque contó cuáles fueron los síntomas que alertaron de su cáncer

En una conmovedora noticia, el comunicador reveló su regreso triunfal a la televisión colombiana después de una intensa lucha contra el cáncer que lo mantuvo alejado de las pantallas durante un año.

Después de una lucha ardua y perseverante, Diego Guauque logró vencer al cáncer y ahora se prepara para retomar su carrera en el periodismo televisivo.

Durante este tiempo, numerosos seguidores ansiosos le preguntaban cuándo regresaría a la pantalla, y él, con optimismo, prometía que sería pronto, una vez concluida su recuperación.

La noticia de su regreso se confirmó recientemente a través de su cuenta de Instagram, donde Diego compartió su alegría al regresar a Caracol Televisión, la que fue su casa durante 15 años. Se especula que continuará siendo parte del programa ‘Séptimo Día’, consolidando su lugar en el corazón de la audiencia colombiana.

En un emotivo video, Guauque recordó los momentos difíciles que enfrentó hace un año, repasando la cirugía fallida y agradeciendo a los médicos que lo acompañaron en su proceso de recuperación.

"Hoy finalmente regreso a Caracol Televisión, la empresa que me supo cobijar y arropar con profundo cariño. Voy motivado, feliz, me siento como el niño que asiste por primera vez a su colegio, un poquito asustado, me siento como raro, a pesar de que llevo 15 años ahí", expresó emocionado.

La noticia del regreso de Guauque ha sido recibida con entusiasmo por sus numerosos seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos. El retorno de Diego Guauque no solo representa una victoria personal sobre la adversidad, sino también un regreso triunfal al ámbito periodístico que ha marcado su carrera.