Diego Cadavid y su lucha contra la depresión: “no tenía ganas de vivir”

Sin embargo, en contraste con su éxito, el actor ha sorprendido a sus seguidores y a los amantes de la farándula en todo el país debido a sus más recientes confesiones en ‘La red’, donde dio a conocer que en los últimos años ha venido sufriendo de depresión, una enfermedad mental que lo ha acercado incluso a considerar acabar con su vida.

Las crisis emocionales derivadas de la enfermedad, según su relato, comenzaron a aparecer tras el fallecimiento de un ser querido: “Cuando se murió mi abuela hace como tres o cuatro años tuve una depresión súper, súper, abajo, como con ganas de no vivir, no había energía alguna que me hiciera levantar, no quería nada en el mundo”, expresó.