Daniela Álvarez cumplió el sueño de volver a participar en una carrera

"Soñaba con este momento, ¡VOLVER A CORRER! Sabía que no serían 10 kilómetros pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme pero mi prótesis hacia el trabajo de mis dos pies", indicó la modelo en su publicación.