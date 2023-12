Andrea Valdiri reflexionó sobre el matrimonio: ¿Le tiró pullas a Saruma?

Ante la inesperada escena, todos los invitados quedaron en silencio y solo se escucharon los aplausos de un hombre que no aparece en cámara: “¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó”, expresó.

Jesica Avilés decidió desahogarse y explicar las razones por las que no quiso casarse con su prometido. Aseguró que su negativa tuvo que ver con la mala relación que mantiene con su suegro y que estaría afectando a sus hijos.

“El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”, señaló la novia.

Agregó: “Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”.