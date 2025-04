El cantante español Miguel Bosé regresó a los escenarios después de ocho años de ausencia en conciertos en vivo. Bosé a deslumbrado con su tour por México.

Antes de empezar su gira estuvo en el programa ‘El hormiguero’ en donde mostró su lado vulnerable y por todo lo que ha pasado estos últimos años,

“Creo que Europa ha caído en el ‘wokismo’ más absoluto. Mientras que el resto crea y progresa, aquí lo único que se hace es regular y regular. Las libertades de los años 70 y 80 ya no las hay, se han perdido. La gente tiene miedo a decir lo que piensa”, dijo Bosé durante la entrevista.

Asimismo, se refirió sobre su ‘Importante Tour’, que era algo muy importante para él. “Era lo más importante que tenía en mi vida, retomar la vida de toda la vida y volver al escenario que es mi casa”.

“Yo tenía que quitarme mucha tontería de encima, tenía que crecer mucho y simplificar todo eso que era hasta ese momento. Y culpé de todo a Miguel Bosé, así que lo desmonté, lo tiré por el suelo, desaparecí y me dediqué a otras cosas: escribí dos libros, seguí componiendo, hice alguna cosita por aquí y por allá... Y entendí que estas afecciones me llegaron en un momento crítico en el que no sabía que tenía que parar”, contó.

Sin embargo, hay muchos fans que lo entienden pues su vida no ha sido fácil estos años, pues perdió a su madre a causa de coronavirus, la de su sobrina Bimba Bosé y la separación de su pareja, Nacho Palau.

Como si fuera poco también está luchando por la custodia de sus hijos. Son temas que hacen que el cantante no está en sus mejores momentos artísticos y personales, pero siguió adelante.