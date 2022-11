Zair Guette: una voz local que se abre paso en la Música Regional Mexicana

Es mucho lo que considera ha hecho a sus 23 años el barranquillero Zair Guette. Fue bombero, tiene cuatro hijos, ha sido la sensación en realities musicales como El Factor X y Yo me llamo, y es el artista local que a ritmo de Música Regional Mexicana, ha logrado que este género musical se fortalezca en nuestro territorio.

Pese a su corta edad, es consciente que es mucha “la tela que falta por cortar” y que ahora es cuando su carrera ha comenzado a despegar. Este joven que mide 1,73 cms y pesa 98 kg, tiene cara de niño y si no es porque confiesa su edad en medio de la entrevista, nadie lo creyera.

Este artista de voz grave fue criado en el barrio Conidec, con los esfuerzos de su padre, dedicado a la zapatería y de su madre, una ama de casa que creyó a ciegas en su talento.

A los siete años descubrió que tenía talento para el canto tras pasarse horas pegado a la televisión viendo películas de Vicente y Pedrito Fernández, de este último se aprendió La mochila azul, canción que como diría El Chavo del 8 “sin querer queriendo”, lo ayudaría a conectarse con la cultura mexicana.

“Con este tema empezó todo, hubo una fiesta en el barrio del cachaco de la fiesta y yo le dije que no tenía regalos para su hija, pero que le podía cantar, y me llevó a una tienda de disfraces, me vestí de mariachi y todos aplaudieron mi presentación”.

Sin embargo, fue a ritmo vallenato que comenzó a darse a conocer en actos cívicos, en los que interpretaba Oye bonita, de Diomedes Díaz. También lo intentó con el reguetón, pero se quedaba bloqueado, por lo que el mismo destino lo llevó de nuevo a la música mexicana.

En 2012, fallece su abuela Elida Rosa Pardo Agamez, quien lo alcanzó a inscribir en El Factor X, donde los colombianos alcanzaron a conocer parte de su historia. El jurado le pidió que se preparara aún más y en 2020 se presenta nuevamente en este reality como integrante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla.

“Desde esa experiencia tomé la música en serio, El Factor X no me dio una patada, me dio una cachetada que me despertó, me di cuenta que a los colombianos les gustaba el tipo de música que hacía. Ya había participado también en Yo me llamo como imitador de Alejandro Fernández, así que no lo dudé más y me dediqué de lleno a la música”.