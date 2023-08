Yolanda Saldívar, asesina de Selena, envió mensaje desde la cárcel

En el texto, la mujer expresó su falta de interés en participar en entrevistas y afirmó que es su familia la que se encarga de lidiar con los asuntos relacionados con los medios de comunicación.

"Gracias por su correo electrónico. Actualmente, no estoy interesada en hacer entrevistas o videos o similares. Mi familia es quien maneja todas mis entrevistas y asuntos legales que vienen pronto en 2025", dijo en la carta que originalmente fue enviada por email en inglés.

Asimismo, se disculpó por no haber respondido antes, ya que en el momento en que la prensa la contactó no disponía de un dispositivo digital para hacerlo instantáneamente. "Recibí sus correos anteriores, pero los recibí en manos recientemente. Mi tableta no estaba conmigo y ahora que la tengo puedo responder", explicó.

Finalmente, la carta concluyó con una recomendación de dirigirse directamente a sus familiares, ya que son ellos quienes gestionan las interacciones entre los medios de comunicación y Yolanda Saldívar.

"Gracias por tu interés en mi caso, recibí tu correo electrónico, se lo reenvié a mi familia, ¿quieres hablar con ellos? He enviado un correo electrónico que te envío de mi hermana para que te pongas en contacto", finalizó.

Todo parece indicar que Saldívar, quien en el pasado concedió varias entrevistas a la prensa, está actualmente en una etapa de guardar silencio, debido a las numerosas apelaciones que tanto ella como su abogado han presentado en contra de su sentencia.