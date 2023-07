Imitadora de Lady Gaga amenazó a jurados de Yo me llamo

Esto no lo tomó muy bien la participante, quien no quiso desistir hasta obtener una respuesta positiva por parte de los jueces.

“No pero escúchenme. Yo estoy segura de que puedo, estoy lista, estoy preparada. Llevo toda mi vida luchando por esto. Nadie creyó en mí ni en mi familia y no me importó. Acá estoy y lo voy a hacer”.

Incluso, afirmó no quererse retirar del escenario: “No me bajo de este escenario sin un sí ¡no me bajo! Me van a bajar de acá cantando”.

Al notar esta actitud, Amparo decidió llamarla para consolarla y a su vez, le envió un mensaje para que siga luchando por ser una mejor Lady Gaga.

“Mi amor, ven te abrazo y lo siento mucho que te vayas sin un sí. Yo te di el sí. Tengo fe en ti, vuélvete a presentar porque creo que estás muy bien preparada. Sí te oigo momentos maravillosos de Lady Gaga. Lástima que los botones ya se fueron, no se pueden echar para atrás, te quiero, sigue confiando en tí y hubieras sido una linda Lady Gaga”.

Las lágrimas fueron inevitables para la imitadora que decidió retirarse, pero enviando un mensaje contundente a los jurados.

“Estoy segura que sí, ustedes se van a arrepentir”.