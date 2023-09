Jurado de ‘Yo Me Llamo’ tuvo fuerte discución por imitador de Diomedes Díaz

No obstante, Escola no lo dejó terminar de dar su punto de vista y, en un tono de voz un poco más alto, le reiteró que el imitador había hecho una interpretación “estridente”; comentario al cual se sumó Amparo para también enfatizar nuevamente que no le había entendido y agregar que, además, había cantado desafinado.

Ante esto Pipe solo pudo repetir su opinión e instar a los otros jueces a que escucharan a otros cantantes de la época para que entendieran de qué estaba hablando él. A lo cual César respondió diciendo que, en ese momento, lo que estaban buscando era el doble perfecto de Diomedes.

Por su parte, Amparo volvió a señalar que lo del imitador no fue “ninguna proyección de voz, fue pura gritería”. Ante lo cual, todos volvieron a guardar silencio.