Imitador de Alci Acosta ganó $ 100 millones: así reaccionó el jurado

“Yo sabía, yo sabía que la gran Petrona Martínez me iba a dar esta enorme dicha (...) Gracias a todos, gracias Colombia, estoy feliz, estaba en duda si pasaba o no pasaba y Dios me dio el premio mayor”, expresó Alci Acosta, imitador del programa.

La reacción de los jurados César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales fue emotiva y celebraron junto al concursante.