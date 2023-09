Amparo Grisales estuvo eufórica tras la presentación de Amy Winehouse

A lo lardo de sus presentaciones la intérprete de Amy Winehouse, también se ha destacado por sus puestas en escena, vestuarios, y técnica vocal, haciendo erizar más de una vez a la ‘Diva de Colombia’.

En esta ocasión, tras terminar la presentación en el templo de la imitación, Amparo Grisales no pudo ocultar su emoción y expresó: “¡Qué presentación tan hermosa! Me encantó ese baile tímido, tu look me encanta. Yo la verdad te adoro”.