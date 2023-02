Survivor: Yina también renunciaría a programa tras mordedura de alacrán

Es que no pasó una buena noche. Mientras se acomodaba en el medio de la madrugada, Yina fue mordida por un alacrán en unos de sus dedos y en medio del desespero mientras era atendida por el personal médico, afirmó que no se sentía capaz de seguir en la competencia.

“… Y después vaya sorpresa, me pica un alacrán, algo que jamás en la vida me había pasado. Estaba aquí sentada y me empezó a caminar algo… Me lo fui a quitar y sentí de una el punzón”, dijo Yina en medio del ralato.