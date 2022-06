Yeison Jiménez reveló que fue estafado por $4.800 millones

“Fuimos a una notaría y él me firmó una compraventa de un negocio. Yo dije: Compré la mitad de un negociazo, pero el hombre no era el dueño del bar”, explicó.

Durante la entrevista, el cantante, también reveló el método de ahorro que lo llevado a convertirse en uno de los más ricos de su género musical.

"Yo estoy entre los tres hombres más ricos de mi género, solo que yo no me las pico de rico", expresó. Y añadió: “Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos porque era lo único que me quedaba del diario… Con esos mil pesos hice mi música”.