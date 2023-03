Yalena Jácome se va del canal RCN, así se despidieron sus compañeros

“Esta fue mi última emisión. Me voy del programa porque sale una oportunidad familiar para irnos del país y lo que quiero decirles es que mis grandes amigos siempre los he hecho en el trabajo. Es la segunda vez que me toca despedirme del canal RCN, es como mi casa. Gracias a todos los televidentes, feliz de haber hecho parte de este proyecto”, manifestó la presentadora.

El video que publicó el programa matutino en su cuenta de Instagram estuvo acompaño de un emotivo mensaje: “hoy estamos con el corazón arrugado, pero sabemos que esta oportunidad, completamente nueva y emocionante para ti, será increíble. Todavía no podemos creer que tu vida cambiará drásticamente, pero sabemos que será una experiencia inolvidable. Buena suerte en tu nueva vida y por favor nunca nos olvides. ¡Las puertas del @canalrcn estarán abiertas para ti!”.