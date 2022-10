¿Las Spice Girls vuelven a los escenarios?

“If you wanna be my lover, you gotta get with my friends” (“Si quieres ser mi amante, tienes que llevarte bien con mis amigos”). Con este afilado aviso camuflado en buenrollismo pop, estalló hace 25 años la bomba Wannabe, icónico debut de las Spice Girls.

Pisando fuerte, subidas en sus altísimas plataformas y regalando desparpajo, las cinco estrellas cambiaron su vida en el anonimato por el calor de los focos. Y así se adueñaron de una fama repentina que pocos habían visto desde la fiebre de la Beatlemanía.

Todo empezó con un anuncio de la compañía Heart Management en la publicación cultural The Stage. Se buscaba a chicas de entre 18 y 23 años “con capacidad de cantar, bailar, de moverse por la ciudad, extrovertidas, ambiciosas y dedicadas” para formar una banda.