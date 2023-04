¿Vuelve Pedro el Escamoso? Carlos Ochoa asegura que habrá nuevos capítulos

Con sus particulares pasos y excéntrica forma de vestir, Varoni se convirtió en el galán de momento y junto a Sandra Reyes – la Doctora Paula – dejaron una huella en la industria televisiva colombiana.

Recientemente, la producción del canal Caracol, volvió a estar en el sonajero de estrenos, pero no como una repetición de los 327 episodios creados por Dago García, si no como una nueva entrega de la historia de amor de ‘Pedrito y Paula’ que tuvo un primer cierre en 2003, y luego revivió con ‘Como Pedro por su casa’, que desafortunadamente no tuvo tanto renombre.