Viña Machado mostró las secuelas en su rostro que dejó el covid-19

“¿Qué lo detona? Muchas cosas, el estrés, la ansiedad, los ácaros, ciertos productos cosméticos o tan simple como si me rasco duro! Esté en la carita es lo más duro que me ha dado, y fue por el tipo de maquillaje que debo usar en este proyecto (en 3 meses es la primera vez que me da en la cara)”, dijo.

Asimismo, reveló cual es la clave para que su piel pueda recuperarse.

“Los procesos inflamatorios post covid abundan! Tranquilos estoy bien! Ya se me pasó! No necesito ni medicamentos ni nada. Solo amorcito y paciencia.”, puntualizó.