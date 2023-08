Video: Piqué empujó a periodista que le preguntó por Shakira en Madrid

“Oye, Gerard, así no. Un poco de educación. Mucho futbolista y tal, pero un poco de educación. Qué no te estoy tocando. Me parece increíble, de verdad. No me hace gracia, qué profesional eres”, dijo el periodista en medio de encontronazo.

A pesar del incomodo momento, el reportero continuó realizando diferentes preguntas a Piqué, quien se mantenía callado, sujetando la mano de su novia Clara.

Tras el impase, el informativo expresó que “a pesar de mostrarse de lo más sonriente, Piqué ha guardado silencio (...) sobre su felicidad al lado de Clara. Tampoco aclaró las informaciones que apuntan a que Shakira habría incluido una cláusula para que sus hijos no pudiesen estar con su novia. Sobre los rumores que rodean la vida sentimental de la cantante colombiana, tampoco ha dicho una palabra”.

Este el video en el que se registró el encuentro entre Piqué y el periodista.