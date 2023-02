Juanda Caribe habló sobre “botellazo” en la Batalla de Flores de Santo Tomás

A pesar de no estar de acuerdo con que le arrojen objetos a nadie, para que ponerse uno a pelear, eso va a traer más peleas, si no me dio duro para que me iba a poner a pelear (…) Las personas reaccionamos de diferentes formas”, dijo Juan Caribe.

Finalmente, el generador de contenido expresó que se quedará con los mejores momentos de su presentación y agradeció a las personas del municipio.

“Me quedaré con los momentos bonitos, gracias al público de Santo Tomás”, puntualizó.